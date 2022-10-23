MSB: 6 ayda 1043 silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan'da başlattığı Pençe-Kilit Operasyon'unda 6 ay içerisinde 1043 silah ele geçirildiğini duyurdu.

Ülke güvenliği sağlamak adına başlatılan operasyonlarda bölücü örgüte göz açtırmayan Mehmetçik, teröristlerin tepelerine çökmeye devam ediyor.

Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyon'unda PKK'lı teröristlere ait birçok mühimmatı da ele geçirdi.

Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığı, 17 Nisan'da başlayan ve başarıyla devam eden operasyona yönelik açıklama yaptı.

"1043 adet silah ele geçirildi"

Yapılan açıklamada Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 1043 adet silah ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam 1043 adet silahı da ele geçirdi. Operasyon kapsamında; 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi." denildi.