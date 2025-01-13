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Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Terörü kaynağında kurutmaya yönelik operasyonlar sürerken, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden de yeni haber geldi.

Bu kapsamda da X hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, operasyonun detaylarını anlattı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI YOK EDİCİ TEDBİRLER"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA YOK ETMEYE KARARLIYIZ"

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

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Adile Topçu
Editor