Kahraman Mehmetçik, sınır ötesi operasyonlarında başarılara imza atmaya devam ederken, düzenlediği operasyonlar ile teröristlere nefes aldırmıyor...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı çalışmaları karşısında hain terör örgütü üyeleri ise adeta kaçacak delik arıyor.

Son yaşanan gelişmede ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatına ilişkin paylaşımda bulundu.

"6 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor." diyen MSB, devamında şu ifadelerde bulundu:

"MEHMETÇİĞİN NEFESİ, TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!