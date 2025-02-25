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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, terör odaklarına geçit vermiyor.

Tek tek teröristleri inlerinde avlayan Mehmetçik, başarılı operasyonlara peş peşe imza atıyor.

Mehmetçik'in yaptığı başarılı operasyonlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yayınlanıyor.

6 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"ETKİN VE KARARLI"