Kahraman Mehmetçik, terör odaklarına geçit vermiyor.
Tek tek teröristleri inlerinde avlayan Mehmetçik, başarılı operasyonlara peş peşe imza atıyor.
Mehmetçik'in yaptığı başarılı operasyonlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabı üzerinden yayınlanıyor.
6 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"ETKİN VE KARARLI"
Etkin ve kararlı!
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini yerle bir etmeyi sürdüreceğiz!
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