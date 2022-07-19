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    MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı son yapılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • 19.07.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 14:46
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    MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Mehmetçik operasyon bölgelerinde teröre geçit vermiyor...

    Yapılan operasyonlar kapsamında başarılı çalışmalar yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinden yeni bir başarı daha geldi.

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

    "Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.

    Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

    MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi #1

    MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi #2


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