Milli Savunma Bakanlığı son yapılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Mehmetçik operasyon bölgelerinde teröre geçit vermiyor...

Yapılan operasyonlar kapsamında başarılı çalışmalar yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinden yeni bir başarı daha geldi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."

MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

