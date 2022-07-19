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- MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı son yapılan operasyonlarda Irak'ın kuzeyinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- 19.07.2022 - 14:33
- Güncelleme : 19.07.2022 - 14:46
Mehmetçik operasyon bölgelerinde teröre geçit vermiyor...
Yapılan operasyonlar kapsamında başarılı çalışmalar yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinden yeni bir başarı daha geldi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;
"Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.
Kahraman Mehmetçik; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit, Pençe-Kaplan ve Pençe-Şimşek operasyon bölgelerinde tespit ettiği 7 PKK’lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi."
MSB: 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi VİDEO