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ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik, teröristleri inlerinde vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında olan 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!