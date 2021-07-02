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    MSB: 7 PKK'lı terörist öldürüldü

    MSB: 7 PKK'lı terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklama ile "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 13:05
    • Güncelleme : 02.07.2021 - 13:22
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    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar aralıksız sürüyor.

    Mehmetçik terör örgütlerine göz açtırmayarak, sınır güvenliğimizi sağlarken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden paylaşılıyor.

    "TERÖRE GEÇİT YOK"

    Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    MSB: 7 PKK lı terörist öldürüldü #1

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