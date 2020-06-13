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- MSB: 7 terörist gözaltına alındı
MSB: 7 terörist gözaltına alındı
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
- AA
- 13.06.2020 - 12:27
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin yakalandığını duyurdu.
Bakanlık, töreristlerin gözaltına alındığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.