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    MSB: 7 terörist gözaltına alındı

    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin gözaltına alındığı bildirildi.
    • AA
    • 13.06.2020 - 12:27
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    MSB: 7 terörist gözaltına alındı

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 7 teröristin yakalandığını duyurdu.

    Bakanlık, töreristlerin gözaltına alındığını bildirdi.

    MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." denildi.

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