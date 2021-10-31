MSB acı haberi duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'ta görev yapan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

Kuzey Irak’ın Dalya üst bölgesinin 2’nci kilometresinin batısında bulunan emniyet bölgesinde tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İsmail Çiftçi ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan İslam Çiftçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİT HABERİ BABA OCAĞINA ULAŞTI

Şehidin acılı haberi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki baba ocağına verildi.

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi’nin acı haberinin ulaşmasının ardından şehidin baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrakları asıldı.

7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan şehit İslam Çiftçi, 1 Kasım Pazartesi günü öğle namazının ardından yapılacak olan cenaze töreninin ardından Andırın ilçesi Boynuyoğunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek.

MSB PAYLAŞTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak Kuzeyi Hakurk bölgesinde 31 Ekim 2021 tarihinde yol emniyeti görevi icra eden unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er İslam ÇİFTÇİ yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.