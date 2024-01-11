MSB duyurdu: Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu Tatbikatı sırasında rahatsızlanan Astsubay Bahadır Canbulat'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber geldi.

Haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlandığını ve ilk müdahalenin gemide dalış doktoru tarafından yapıldığını belirtti.

Şehit oldu

İvedilikle hastaneye kaldırılan Canbulat'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: