MSB duyurdu: Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat şehit oldu

Denizkurdu Tatbikatı'ndan acı haber geldi.
Haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat'ın şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlandığını ve ilk müdahalenin gemide dalış doktoru tarafından yapıldığını belirtti.
Şehit oldu
İvedilikle hastaneye kaldırılan Canbulat'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
"Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Denizkurdu Tatbikatı kapsamında 11 Ocak 2024 tarihinde mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit’te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Asb. Kd. Çvş. Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanmış, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesi gemide yapılmıştır. Müteakiben personel ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.
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