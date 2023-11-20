MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

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Yurt içi ve sınır ötesinde terörler mücadele kapsamında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.
Mehmetçiklerimiz, nokta operasyonlarla örgüte adeta darbe vuruyor.
Hain teröristlerle mücadele sürerken Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinden acı bir haber geldi.
1 askerimiz şehit düştü
Milli Savunma Bakanlığı, bölgede bölücü terör örgütü mensuplarıyla ile çatışmaya girildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur.
Öte yandan çatışmada 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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