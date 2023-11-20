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MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü

MSB acı haberi duyurdu! Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit düştü Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada bir askerin şehit olduğunu paylaştı. 5 terörist ise etkisiz hale getirildi.