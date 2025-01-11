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İHA

Mehmetçik, terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor.

Başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen askerlerimiz, son olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde PKK'lı teröristleri tespit etti.

11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekete geçen Mehmetçik, bu bölgelerde tespit edilen 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: