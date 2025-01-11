İHA
Mehmetçik, terör örgütüne darbe üstüne darbe vuruyor.
Başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyen askerlerimiz, son olarak Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde PKK'lı teröristleri tespit etti.
11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Harekete geçen Mehmetçik, bu bölgelerde tespit edilen 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış