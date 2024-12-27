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Haber Merkezi

Kahraman Mehmetçik, teröristleri tek tek avlamaya devam ediyor.

Teröristleri kaynağında yok eden Mehmetçik, bir operasyona daha imza attı.

Bu sefer Irak'ın kuzeyinde tespit edilen teröristler, etkisiz hale getirildi.

BAKANLIK DETAYLARI AÇIKLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, milletten aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, terörü kaynağında yok etme kararlılığı vurgulandı.

"AZİM VE KARARLIYIZ"