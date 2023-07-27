MSB açıkladı! 2023'te 892 terörist etkisiz hale getirildi Güvenlik güçlerinin, terörle mücadele kapsamında son bir haftada 44, Ocak ayından bu yana ise 892 teröristi etkisiz hale getirdiği açıklandı.

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Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Terörle mücadelede büyük bir kararlılık ortaya koyan güvenlik güçleri, teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.

Öyle ki, sözde üst düzey yöneticiler de sarı torbaya giriyor.

Bu kapsamda operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda terörle mücadeleye ilişkin detaylar paylaşıldı.

8 yılda 38 bin 235 terörist öldürüldü

Böylelikle, Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, 1 Ocak’tan itibaren terörle mücadele harekatı bölgesinde 44’ü son bir haftada olmak üzere 892 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 235 terörist etkisiz hale getirildi.

Hudutlarda son durum

Öte yandan hudutlarda alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde, geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalandı.

Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 20’sinin terörist olduğu belirlendi. 2 bin 900 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

326 terörist sınırdan geçmeye çalışırken yakalandı

Yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 258’e, bunlardan FETÖ mensubu olanların sayısı 216’ya, toplam terörist sayısı ise 326’ya yükseldi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 128 bin 812 oldu.

Yıl başından bu yana icra edilen operasyonlarda ise toplam 4 bin 492 kilogram uyuşturucu, bin 51 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 23 adet muhtelif silah ele geçirildi.

Suriye'deki gelişmeler: 661 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’de istikrarın bir an önce sağlanması, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Son bir haftada harekat bölgesinde terör örgütü tarafından 2 taciz ve saldırı gerçekleştirildi, kahraman komandolar anında müdahalesi ile 30 terörist etkisiz hale getirildi.

1 Ocak’tan itibaren harekat bölgesinde terör örgütü tarafından gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 81 olurken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 661’e ulaştı.