MSB açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi

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Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Teröristleri girdikleri inlerinde tek tek avlayan Mehmetçik, bu kez saldırı hazırlığı yapan teröristleri enseledi.

Sınır ötesinde süren başarılı operasyonlara bir yenisinin daha eklendiğini X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlık, etkisiz hale getirilen terörist sayısını da paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

29 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELENE KADAR"