MSB açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
Teröristleri girdikleri inlerinde tek tek avlayan Mehmetçik, bu kez saldırı hazırlığı yapan teröristleri enseledi.
Sınır ötesinde süren başarılı operasyonlara bir yenisinin daha eklendiğini X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Bakanlık, etkisiz hale getirilen terörist sayısını da paylaşarak şu ifadelere yer verdi:
29 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GELENE KADAR"
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!
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