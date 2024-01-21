MSB açıkladı! Hudut birlikleri 14 kişinin yasa dışı geçişini engelledi Milli Savunma Bakanlığı, sınır hattında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 14 kişiden üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

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Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor.

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 14 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Şahısların arasında, terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.

Üçü FETÖ, biri DEAŞ, biri PKK/KCK terör örgütü mensubu

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: