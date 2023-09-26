MSB açıkladı! Hudut birlikleri 17 kişinin yasa dışı geçişini engelledi Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiden 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu açıkladı.

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Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla geçiş yapmak isteyen şahıslara da fırsat vermiyor.

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 17 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

Şahısların arasında, terör örgütü mensubu olduğu belirlenen kişiler de yer aldı.

"11'i FETÖ terör örgütü mensubu çıktı"

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: