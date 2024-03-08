MSB açıkladı! Irak ve Suriye'de 13 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda, kahraman Mehmetçik 13 teröristi etkisiz hale getirdi. MSB, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" diyerek duyurdu.

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ensonhaber.com

Yurt içi ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Yapılan operasyonlarla örgüt mensupları ve sözde sorumlular tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Yurdun dört bir yanı güvenli

Sınır içinde sayıları giderek azalan teröristlerin ardından yurdun dört bir yanı güvenli hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ise operasyonlar başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

13 terörist öldürüldü

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan son duruma ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Irak’ın kuzeyinde 6, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."