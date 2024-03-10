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ensonhaber.com

Kahraman Mehmetçik, hain teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan askerlerimiz son olarak Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlere darbe vurdu.

Önce tespit edildiler sonra etkisiz hale getirildiler

İki noktada da tespit edilen teröristlerle ilgili harekete geçildi.

Düzenlenen operasyonla Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Ardından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 terörist öldürüldü.

Irak'ın kuzeyinde 10, Suriye'de 1 terörist öldürüldü

Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

MSB'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 10 PKK’lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.