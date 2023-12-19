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Terörle mücadelede önemli bir yol katedildi.
Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
Böylelikle sözde üst düzey yöneticileri ve örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.
7 terörist öldürüldü
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, yeni bir operasyonu duyurdu. MSB, operasyonda Irak ve Suriye'nin kuzeyini işaret etti.
Mehmetçik, 7 teröristi etkisiz hale getirdi.
"Ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli"
Yapılan paylaşımda şöyle denildi:
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 3 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li olmak üzere 7 terörist etkisiz hâle getirildi.
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