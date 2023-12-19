MSB açıkladı! Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Terörle mücadelede önemli bir yol katedildi.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Böylelikle sözde üst düzey yöneticileri ve örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

7 terörist öldürüldü

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, yeni bir operasyonu duyurdu. MSB, operasyonda Irak ve Suriye'nin kuzeyini işaret etti.

Mehmetçik, 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

"Ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli"

Yapılan paylaşımda şöyle denildi: