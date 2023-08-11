MSB açıkladı! Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi.

İHA

Mehmetçik terörle mücadelesini tüm kararlılıkla sürdürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanları, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı dün hain saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bunun ardından yeni bir güzel bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiğini ifade edildi.

"Terörist sayısı 7’ye yükseldi"

Bakanlıkta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: