MSB açıkladı! KAAN'ın uçuş tarihi belli oldu: Gözler 27 Aralık'ta Milli Savunma Bakanlığı, Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuşuna ilişkin açıklama yapıldı. KAAN'ın 27 Aralık'ta göklerde olacağı belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda, önemli konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yıl sonu gelmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz." ifadelerinin ardından gözler açıklanacak tarihe çevrildi.

KAAN için tarih verildi

MSB de bugünkü toplantıda güzel haberi duyurarak şu açıklamayı yaptı:

“KAAN’ın ilk uçuşunun 27 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takvimlendirmeye göre, yerli motor 2028’de hazır olacak, 2032’ten itibaren de KAAN’ın envantere girmesi bekleniyor."

Bir gazetecinin KAAN’ın NATO’ya uyumuna ilişkin sorusu üzerine kaynaklar, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin tamamı NATO standartlarının üzerinde üretildiğine dikkati çekti.

"Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil"

Eurofighter uçakları ile ilgili de yapılan açıklamada, "Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz.

İngiltere bu konuda Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyor. Türkiye olarak ilk aşamada 20 daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu.”

Yaşar Güler Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bugün Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile görüşeceği belirtilerek Eurofighter tedarikine ilişkin son durum ve sosyal medyada yer alan “İkinci el Eurofighter alınacağına” iddiasına ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine kaynaklar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uçak ihtiyacının karşılanmasına yönelik öncelikli olarak F16 tedarikine yönelik sürecin devam ettiğini, ABD ile teknik toplantıların tamamlandığını süreci takip ettiklerini belirtti.

"Adli ve idari süreç başladı"

“Tuzla Piyade Okulunda bir grup teğmenin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmayı reddettiği ve kavga çıktığı” iddiasının sorulması üzerine de bakanlık kaynakları, iddiayı “Dezenformasyonun bariz bir örneği” olarak nitelendirerek, konuyla ilgili adli ve idari sürecin başlatıldığını belirtti.

İncirlik iddiaları yalanlandı

“İncirliğe inen ABD uçaklarının Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’e silah taşıdığı” iddiasının sorulması üzerine, “Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin zararına olacak herhangi bir faaliyetin içinde olmamız veya bu faaliyetlere göz yummamız söz konusu değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konudaki duruşu bellidir.” yanıtı verildi.

Kaynaklar, halkı yanlış yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarına karşı dikkatli olunması ve bu tur iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

"1 Ocak’tan bugüne kadar bin 927 terörist etkisiz hâle getirildi"

Terörle mücadeleye de değinilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam eden, tehditleri sınırlarımızın ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelemiz; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kesintisiz sürmektedir. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 20 Kasım’da bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse’ye bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Çatışmada Şehidimizin kanını yerde bırakmayan Kahraman Mehmetçik, 10 teröristi etkisiz hâle getirmiştir.

Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti durma noktasına getirilmiştir. Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 59’u son bir haftada olmak üzere 1 Ocak’tan bugüne kadar bin 927 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece 24 Temmuz 2015’ten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 39 bin 270 olmuştur.

"Teslim olan terörist sayısı 110’a ulaştı"

Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yıl başından bu yana teslim olan terörist sayısı 110’a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki arama-tarama faaliyetleri kapsamında; Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde çok sayıda oda ve yaşam malzemesi bulunan mağara, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde de teröristlere ait çok sayıda havan, uçaksavar ve hafif silah mühimmatı ile muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Söz konusu mühimmat ve malzemeler METİ Timlerimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir. Terör inlerini yerle bir etme azim ve kararlılığımız, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir tempoda sürecektir."

"Birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirildi"

Öte yandan yapılan bilgilendirmede, "Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve huzur ortamının sürdürülmesi amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmakta ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verilmektedir. 1 Ocak’tan itibaren birliklerimize 445 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 25’i son bir haftada olmak üzere 1.377 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.