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Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde terörle mücadeleye hız kesmeden devam ediliyor.
Örgüt mensuplarından sözde üst düzey sorumlulara kadar teröristler hedef oluyor.
Operasyondan video paylaşıldı
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni bir operasyonu açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, operasyon anlarına yer verildi.
Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Ayrıca paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
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