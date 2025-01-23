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AA

Bugün, bedelli askerlik yerleri açıklandı.

Ancak gündeme, "kışlasız bedelli askerlik" iddiaları gelmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında ise bu konuya da açıklık getirildi.

Bakanlık kaynakları, "Kışlasız Bedelli Askerlik" ile ilgili iddialara ilişkin olarak şöyle konuştu:

"EĞİTİM SÜRESİ BİR AYDIR"

"7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine göre bedelli askerlik hizmetine tabi olanların temel eğitim süresi bir aydır.

"BÖYLE BİR ÇALIŞMA BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlığımızın temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yani ‘kışlasız bedelli askerliğe’ yönelik herhangi bir çalışması bulunmamaktadır."