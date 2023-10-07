MSB açıkladı! Mehmetçik'in Suriye'de etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58 oldu Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de başlatılan terör operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 58 olduğunu açıkladı.

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Terör yuvaları imha ediliyor...

Türk askeri, terörle mücadelesinde bir kez daha düğmeye bastı.

Bu kapsamda yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla teröristler etkisiz hale getirilmeye başlandı.

50 hedef yok edildi

Kahraman Mehmetçik geçtiğimiz akşam bir kez daha Suriye'de harekete geçti.

Ankara'daki hain saldırının ardından TSK, PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonlarla çok sayıda terör hedefini yok etti.

Düzenlenen harekatlarda Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde 50 hedef vuruldu.

58 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Meşru müdafaa kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin dün ateş destek vasıtaları ile Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 58'e yükseldi."