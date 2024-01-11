MSB'den yeni karar! Operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı Milli Savunma Bakanlığı, harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımının tamamen yasaklandığını açıkladı. Kurala uymayanlara TSK’dan ihraca varan yaptırımlar uygulanacak.

ensonhaber.com

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda gündeme ilişkin önemli açıklamalar yapıldı.

Bunlardan biri de operasyon bölgelerinde alınan tedbirler oldu. Üs bölgelerde tehlike arz eden akıllı telefon kullanımıyla ilgili yeni bir karar alındı.

"Ağır yaptırımlar uygulanacaktır"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır.



Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır.



İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır.

Güvenlik açığı oluşturdu

Bir süredir kamuoyunda tartışma konusu olan akıllı telefon kullanımının güvenlik açığı oluşturması tepki çekti.

Son dönemde sık sık operasyon bölgelerinden video çeken ya da canlı yayınlar yapan askerlerin paylaşımları, kararın alınmasında etkili oldu.