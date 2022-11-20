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    MSB açıkladı: Operasyonun adı Pençe Kılıç

    MSB açıkladı: Operasyonun adı Pençe Kılıç

    TSK'nın Suriye ve Irak'ta düzenlediği operasyonun "Pençe Kılıç Hava Harekatı" adıyla icra edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2022 - 03:16
    • Güncelleme : 20.11.2022 - 04:01
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    Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinte terör odaklarına yönelik operasyon hakkında basın açıklama yapıldı:

    "Amaç, Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek"

    "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak, terörü kaynağında yok etmek maksadıyla;

    "BM Antlaşması’nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa hakkını kullandık"

    Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere PENÇE KILIÇ HAVA HAREKÂTI icra edilmiştir."

    MSB açıkladı: Operasyonun adı Pençe Kılıç #1

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