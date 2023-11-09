MSB açıkladı! Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığınca yapılan toplantıda, kahraman Mehmetçik'in terörle mücadelesinde son duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaşmıştır" denildi.

DHA

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yapılan operasyonlarda Mehmetçik büyük bir başarıya ulaştı.

Teröristler için güvenli bir bölge bırakmayan güvenlik güçleri, taciz girişimlerini ve saldırılarını engellerken, örgüt mensuplarını etkisiz hale de getiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"Son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şu ifadeleri kullandı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, yılbaşından bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1835'e, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 39 bin 178'e ulaşmıştır. Ayrıca, 4 Kasım'da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, 7 Kasım'da ise Gara ve Kandil bölgesinde bulunan terörist hedeflere yönelik icra edilen hava harekatları ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 27 hedef başarıyla imha edilmiş ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

"433 taciz ve saldırı gerçekleştirildi"

Suriye'de istikrarın tesis edilmesi ve Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların da devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Suriye'de, harekat alanlarımızda sağlanan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir. 1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 433 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılık ile 19'u son bir haftada olmak üzere 1340 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

"Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı 185 bin 205"

Sınır güvenliği ve yasa dışı geçişleri engelleme çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Aktürk, "Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 547 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu olmak üzere 6'sı teröristtir. 3 bin 76 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 521'e yükselmiştir. Bu şahıslardan 396'sı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 566 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 185 bin 205 olmuştur." ifadelerini kullandı.

"İsrail'in uyguladığı mezalim kabul edilemez"

Aktürk, TSK'nın bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Yunanistan ile ikili ilişkilerimizde yakaladığımız pozitif gündemin sürdürülmesi ve diyalog kanallarının açık tutulması için çabalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda, Türkiye ve Yunanistan heyetleri arasındaki 4'üncü tur Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, 13 Kasım 2023 tarihinde Ankara'da icra edilecektir. Ayrıca, öz topraklarını kahramanca bir mücadele ile işgalden kurtaran can Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü kutluyor; Azerbaycan ile 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Türkiye olarak Gazze ile ilgili ilk günden bu yana sergilediğimiz insani ve adaletli tutumumuzu bugün de sürdürüyor, İsrail'in uyguladığı mezalimin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. İsrail'in sivil nüfusa dikkat etmemesi, Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve toplu cezalandırma yolunu tercih etmesi çok ciddi bir endişe kaynağıdır."

Aktürk ayrıca, Filistin meselesinin adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgede kalıcı bir barışın mümkün olmayacağına dikkat çekti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)