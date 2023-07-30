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Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...
Kahraman Mehmetçik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.
Son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.
"12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.