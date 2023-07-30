MSB açıkladı! Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist öldürüldü Güvenlik güçleri Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin taciz ateşine yanıt verdi. Operasyonda 12 teröristi etkisiz hale getirildi.

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ensonhaber.com

Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...

Kahraman Mehmetçik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

Son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.

"12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:

Yapılan açıklamada şöyle denildi: