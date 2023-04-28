MSB açıkladı! Tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne ait A400M tipi ağır nakliye uçağı ile 101 Türk vatandaşın daha emniyetle yurda ulaştırıldığını duyurdu.

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Sudan’da haftalardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Dünya genelinde en fazla askeri darbenin yaşandığı ülkelerden biri olan bölgede, paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) orduya karşı çatışıyor.

Bu süreçte Türkiye harekete geçti ve vatandaşlarını Sudan'dan çıkartmak için şartları uygun hale getirdi.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı tahliye uçağı göndereceğini duyurmuştu.

Türk tahliye uçağına saldırıldı

Tahliye gerçekleşirken Reuters Haber Ajansı, Türk tahliye uçağına bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Paramiliter güç Hızlı Destek Güçleri'nin Vadi Seyidna Hava Üssü'nde bir Türk tahliye uçağını vurduğu.

Açıklamada, HDK'nın Türk tahliye uçağına iniş sırasında ateş açtığı ve yakıt ikmal bölümünün hasar aldığı belirtildi.

"Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir"

Saldırıyı doğrulayan MSB, "Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır." dedi.

"Tahliye operasyonunun Port Sudan bölümü tamamlanmış oldu"

Ardından Bakanlık'tan yapılan yeni açıklamada, son durum aktarıldı.

MSB, şu ifadeleri kullandı: