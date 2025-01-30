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Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirmesinde, önemli detaylar paylaştı.

Paylaşılan detaylarda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, teğmenlerle ilgili son durum ve Suriye'ye giden heyete dair açıklamalar yer aldı.

Açıklamada, bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının; devletin bekası, halkın huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlere başarıyla devam ettiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

SON BİR HAFTADA 57 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 57 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 278'e yükseldi.

Ayrıca 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

TEĞMENLERLE İLGİLİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU KARARI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilen teğmenler ile idareciler hakkında kararın ne zaman açıklanacağına ilişkin sorular üzerine “16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır.” dedi.

SINIRDAN YASA DIŞI GEÇİŞLER ÖNLENİYOR

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 95 kişi yakalandı. Yakalananlardan 1'inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. 817 kişi ise sınırı geçemeden engellendi.

Yıl başından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 415 oldu, engellenen kişi sayısı da 5 bin 947’ye yükseldi.

SURİYE'YE GİDEN HEYET

Bakanlık kaynakları, Suriye’ye giden Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık.



Yeni Suriye Yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarımızın teması en başından beri devam etmekteydi. Dün yapılan ziyaret ise Bakanlık karargâhımızdan Suriye’ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemlidir.



Dünkü görüşmede hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında neler yapılabileceğine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelerimiz devam edecektir.

F-16 VE EUROFİGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

Bakanlık kaynakları, F-16 ve Eurofighter tedarikinde son durumuna ilişkin sorular üzerine şunları kaydetti: