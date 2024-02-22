MSB açıkladı! Türkiye ile Somali arasında yeni anlaşma: Deniz güvenliğinde destek verilecek Somali ve Türkiye arasında imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşmasına ilişkin açıklama yapan MSB, " Terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının ardından gündemdeki konulara ilişkin açıklamalar geldi.

Bunlardan biri de Türkiye ve Somali’nin yeni bir anlaşma imzaladığına dair sorular oldu.

"Afrika’daki başka ülkelerden de talepler gelmektedir"

Konuya ilişkin şöyle denildi:

“Dost ve kardeş ülke olarak gördüğümüz Somali’de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik olarak; eğitim, danışmanlık ve destek kapsamında icra ettiğimiz faaliyetler devam etmektedir. Somali Ulusal Ordusu’nun yeniden yapılandırılması ve terörle mücadele edebilecek yapıya kavuşabilmesi açısından 10 yılı aşkın süredir destek sağlanmaktadır. Oluşum sürecine ve eğitimine katkı sağladığımız Somali Ulusal Ordusu; Somali’nin terörle mücadelesinde önemli bir başarı elde etmiştir. Bu başarı, Afrika coğrafyasında önemli bir ‘rol model’ oluşturmaktadır ve bu eğitim modelinin uygulanması için Afrika’daki başka ülkelerden de talepler gelmektedir.

"Deniz güvenliği alanında da vereceğiz"

Geçen hafta Somali Savunma Bakanının ziyareti esnasında imzalanan “Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması”, ile ikili askerî ilişkilerimiz kapsamında, şu ana kadar yapılan faaliyetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Somali'nin isteği üzerine terörle mücadele konusunda verdiğimiz desteği deniz güvenliği alanında da vereceğiz.

"Anlaşmanın onay süreci devam etmektedir"

Böylece Somali’nin kendi kara sularındaki yasa dışı ve düzensiz faaliyetlerle mücadelede kapasite ve kabiliyetlerini geliştirmesine yardımcı olacağız. Söz konusu anlaşmanın onay süreci devam etmektedir. Bu anlaşmanın, Türkiye-Somali ilişkilerine ciddi bir ivme kazandıracağı değerlendirilmektedir."

"Türkiye sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecek"

Toplantıda şu bilgilere de değinildi..

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile görüşmesinde imzaladığı “Türkiye-Bulgaristan Sınır Geçişli Hava Polisliği Mutabakat Muhtırası”nın detaylarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sınır Geçişli Hava Polisliği anlaşmaları; hava polisliği görevi yapan uçakların hava tehdidinin önlenmesi amacıyla sıcak takibe diğer bir ülke sınırını geçerek devam etmesini sağlayan anlaşmalardır. Sınır komşusu NATO ülkeleri kendi aralarında ikili veya çok uluslu olarak bu anlaşmaları yapmaktadır ve NATO tarafından da tavsiye edilmektedir.

Türkiye yaptığı bu anlaşma ile Bulgaristan hududunda hava polisliği görevleri yaptığı zamanlarda sıcak takip için Bulgaristan hava sahasında uçabilecektir.”

Son 1 haftada 60 terörist öldürüldü

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı icra edilen operasyonlarla Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 60 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının, 184'ü Irak'ın kuzeyi, 274'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 458'e ulaştığı söylendi.

Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 631

Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar 824 teröristin etkisiz hale getirildiği, değişik çaplarda toplam 1896 silah ve 796 bin 153 mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 201 kişinin yakalandığını, 3 bin 94 kişinin ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1347'ye yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 27 bin 631 olmuştur.