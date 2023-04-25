MSB açıkladı! Van hudut hattında 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.
Bölücü terör örgütü mensuplarını günden güne yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri, her yeni günde bir başarılı haberle gündeme geliyor.
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kez güzel haberi Van'dan duyurdu.
"Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır"
Sınır hattında yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yapan MSB, şu ifadeleri kullandı:
Sızma girişiminde bulunan teröristlere geçit yok!
Çaldıran/Van hudut hattında “Teslim ol!” çağrılarına ateşle karşılık veren 2 PKK’lı terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır.