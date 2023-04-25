MSB açıkladı! Van hudut hattında 2 terörist etkisiz hale getirildi Sınır hattında yaşanan hareketlilikte, 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren 2 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte öldürüldü.

ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

Bölücü terör örgütü mensuplarını günden güne yok eden Türk Silahlı Kuvvetleri, her yeni günde bir başarılı haberle gündeme geliyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu kez güzel haberi Van'dan duyurdu.

"Teröristler için tek kurtuluş, Türk adaletine teslim olmaktır"

Sınır hattında yaşanan hareketliliğe ilişkin açıklama yapan MSB, şu ifadeleri kullandı: