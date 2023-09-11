MSB açıkladı! Yasa dışı yollarla ülke geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadele devam ediyor...
Başlatılan operasyonlarda teröristler tek tek avlanıyor.
Mehmetçik aynı zamanda sınır kapılarında da büyük bir mücadele ortaya koyuyor. 7/24 esasıyla izlenen sınır hatlarında, teröristlere göz açtırılmıyor.
Böylelikle yasa dışı geçişler engelleniyor.
Bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı
Son olarak hudut birlikleri, yeni bir geçişi daha önledi.
Hudut Kartalları, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladığını duyurdu.
12 kişi yakalandı
Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı.
Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4’ünün FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.