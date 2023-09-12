MSB açıkladı! Yasa dışı yollarla ülke geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırında 3'ü FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu 7 kişinin yakaladığını duyurdu.

DHA

Güvenlik güçlerinin yasa dışı geçişlerle mücadelesi sürüyor..

Hudut Kartalları sınırda göz açtırmıyor.

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan duyuruya göre, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan kişilerin yakalandığı bildirildi.

3'ü FETÖ mensubu

Ülkeye kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalanan 7 kişiden 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

"Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)