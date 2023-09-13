MSB açıkladı! Yunanistan ve Suriye sınırında 16 kişi yakalandı....
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Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda sınır içi, sınır hattı ve sınır ötesi terörden temizleniyor.

Zorlu bölgelerde görev yapan kahraman Mehmetçik, adeta teröristlere göz açtırmıyor.

9 terör mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yakalanan 16 kişiden 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

16 kişi yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.