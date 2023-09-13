MSB açıkladı! Yunanistan ve Suriye sınırında 16 kişi yakalandı....

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Bu kapsamda sınır içi, sınır hattı ve sınır ötesi terörden temizleniyor.
Zorlu bölgelerde görev yapan kahraman Mehmetçik, adeta teröristlere göz açtırmıyor.
9 terör mensubu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yakalanan 16 kişiden 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
16 kişi yakalandı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla girmeye çalışan 16 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.