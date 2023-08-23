MSB açıkladı! Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü

Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin kökünü kazıyor.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütü mensuplarını tek tek sarı torbaya koyuyor.
6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda bir yeni başarılı operasyonu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
"Teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz"
Zeytin Dalı bölgesinde yapılan operasyon hakkında şu ifadeler kullanıldı:
Suriye’de halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.