- Haberler
- Gündem Haberleri
- MSB'den Afgan önlemi: İran sınırına takviye yapıldı
MSB'den Afgan önlemi: İran sınırına takviye yapıldı
Bakanlık, İran sınırına gerekli birlik kaydırmaları ve takviyelerin yapıldığını duyurdu.
- AA
- 29.07.2021 - 13:07
- Güncelleme : 29.07.2021 - 13:35
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara MSB'nin faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Kara, "Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da muharip görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında operasyonel görevde bulunmayacaktır.
Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır, Mehmetçik, sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir." ifadelerini kullandı.