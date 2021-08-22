Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
417.468
1.42%
EXEN Coin
26.78
0.22%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C
    MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı

    MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı

    Afganistan’da görev yapan Türk askerleri, havalimanında mağdur olan çocuklara şefkat elini uzattı. Askerlerin o anlara ilişkin görüntüleri MSB tarafından, Gazi Mustafa Kemal'in sözleri ile paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 22.08.2021 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, ülkede gergin bekleyiş sürüyor.

    Taliban’ın 20 yıl sonra başkent Kabil’e girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesi ile ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

    Ülkede bulunan vatandaşlar panikle Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na akın etti.

    Ülkeyi terk etmek için verilen mücadele, ortaya acı bir tablo çıkardı.

    AFGANLAR BİRBİRİNİ EZDİ

    Afgan anneleri, çıkan izdihamlarda çocukları ile mağdur oldu.

    Havalimanı çevresindeki 5 metrelik duvarı aşmaya çalışan Afganlar, zaman zaman birbirini ezdi.

    Yaşanan olaylardan en fazla etkilenen ise çocuklar oldu.

    MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı #1

    TÜRK ASKERİ ŞEFKAT ELİNİ UZATTI

    Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, tahliye işlemleri için diğer ülke askerleriyle iş birliği içinde yapılan çalışmalarda, çocuklara şefkat elini uzattı.

    Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'yi kaybetti.

    Ali Musa Rahmani, eşini uzun süre bulamadı.

    MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı #2

    ALTI TEMİZLENDİ, KARNI DOYURULDU

    2 aylık bebek Hadiya Rahmani, eşyaları annesinde kaldığı için mağdur oldu.

    Babanın çaresizliğine ise Türk askeri yetişti.

    Haidya bebek, güvenli bir bölgeye alındı.

    Altı temizlendi, yapılan mamalar ile karnı doyuruldu.

    İhtiyaçları giderilen bebek, babasına teslim edildi.

    MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı #3

    EZİLME TEHLİKESİ YAŞAYAN ÇOCUK KURTARILDI

    İzdihamda ezilme tehlikesi yaşayan başka bir çocuk da Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı.

    Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı.

    Kurtarılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

    Türk askerlerinin o anlara ilişkin görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yayınlandı.

    MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı VİDEO

    “YÜREĞİ DAHA TEMİZ DAHA SAĞLAM BİR ASKERE RAST GELİNMEMİŞTİR”

    Askerleri bebeğin ihtiyaçlarını karşılarken çekilen fotoğraflarının üzerine, MSB tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri not düşüldü:

    “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. “

    YEMKELER HAVALİMANINDA YENİYOR

    Askerler, Afganistan’dan ayrılmak isteyenlerin tahliyesi ve havalimanının güvenliği için yoğun mesai yapıyor.

    Tüm dünyaya şefkati ve merhameti ile örnek olan Türk askeri, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste birlikte yiyor.

    MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir