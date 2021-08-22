MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı

MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı

Afganistan’da görev yapan Türk askerleri, havalimanında mağdur olan çocuklara şefkat elini uzattı. Askerlerin o anlara ilişkin görüntüleri MSB tarafından, Gazi Mustafa Kemal'in sözleri ile paylaşıldı.

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından, ülkede gergin bekleyiş sürüyor.

Taliban’ın 20 yıl sonra başkent Kabil’e girmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ailesi ile ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gitti.

Ülkede bulunan vatandaşlar panikle Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na akın etti.

Ülkeyi terk etmek için verilen mücadele, ortaya acı bir tablo çıkardı.

AFGANLAR BİRBİRİNİ EZDİ

Afgan anneleri, çıkan izdihamlarda çocukları ile mağdur oldu.

Havalimanı çevresindeki 5 metrelik duvarı aşmaya çalışan Afganlar, zaman zaman birbirini ezdi.

Yaşanan olaylardan en fazla etkilenen ise çocuklar oldu.

TÜRK ASKERİ ŞEFKAT ELİNİ UZATTI

Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri, tahliye işlemleri için diğer ülke askerleriyle iş birliği içinde yapılan çalışmalarda, çocuklara şefkat elini uzattı.

Havalimanı çevresinde yaşanan karışıklıkta Farista Rahmani, iki aylık bebeği Hadiya Rahmani ve eşi Ali Musa Rahmani'yi kaybetti.

Ali Musa Rahmani, eşini uzun süre bulamadı.

ALTI TEMİZLENDİ, KARNI DOYURULDU

2 aylık bebek Hadiya Rahmani, eşyaları annesinde kaldığı için mağdur oldu.

Babanın çaresizliğine ise Türk askeri yetişti.

Haidya bebek, güvenli bir bölgeye alındı.

Altı temizlendi, yapılan mamalar ile karnı doyuruldu.

İhtiyaçları giderilen bebek, babasına teslim edildi.

EZİLME TEHLİKESİ YAŞAYAN ÇOCUK KURTARILDI

İzdihamda ezilme tehlikesi yaşayan başka bir çocuk da Türk askeri ve özel harekat polislerinin yardımıyla kurtarıldı.

Ailesinin duvarın karşı tarafından uzattığı çocuk, güvenli bölgeye alındı.

Kurtarılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.

Türk askerlerinin o anlara ilişkin görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya hesabından yayınlandı.

MSB, Afganistan’daki Türk askerlerinin çocuklara yardım ettiği anları paylaştı VİDEO



“YÜREĞİ DAHA TEMİZ DAHA SAĞLAM BİR ASKERE RAST GELİNMEMİŞTİR”

Askerleri bebeğin ihtiyaçlarını karşılarken çekilen fotoğraflarının üzerine, MSB tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri not düşüldü:

“Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. “

YEMKELER HAVALİMANINDA YENİYOR

Askerler, Afganistan’dan ayrılmak isteyenlerin tahliyesi ve havalimanının güvenliği için yoğun mesai yapıyor.

Tüm dünyaya şefkati ve merhameti ile örnek olan Türk askeri, yemeklerini Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki sosyal tesiste birlikte yiyor.