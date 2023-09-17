MSB: Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek gerçekleştirdiği Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı" denildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23" 11 Eylül tarihinde başladı.

Her yıl planlı olarak yapılan tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Tatbikatın başlamasının ardından bölgeye giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim kendi sınırlarımız içerisinde güvenli bir şekilde yaşayabilmemiz ve KKTC'deki huzur ve güvenin daimi olmasını Mehmetçik ve mücahitlerimize borçluyuz." ifadelerini kullandı.

11 Eylül'den beri devam eden tatbikatın sona erdiğini ise Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Akdeniz Fırtınası tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müşterek gerçekleştirdiği Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-23 başarıyla tamamlandı.

Hava, deniz ve kara havacılık unsurlarıyla gerçekleştirildi

Tatbikat, Türkiye’den Hava, Deniz ve Kara Havacılık unsurlarının da katılımıyla; Hava Hücum, Muharebe Arama Kurtarma HarekAtı Tatbikatı ve eş zamanlı Tabur Görev Kuvveti Tatbikatları şeklinde , Birleşik , Müşterek ve Fiili olarak icra edildi.