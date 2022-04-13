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    MSB: AKSUNGUR'un ilk MAM-L atışı başarılı

    Deniz Kuvvetleri envanterine yeni katılan AKSUNGUR'la yapılan ilk silahlı atış başarıyla gerçekleşti.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 14:48
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    MSB: AKSUNGUR'un ilk MAM-L atışı başarılı

    Yerli savunma sanayii teknolojileriyle tüm dünyada göze çarpan çalışmalara imza atan Türkiye, orduya yeni bir araç daha kazandırdı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine yeni eklenen insansız hava aracı AKSUNGUR, tatbikat kapsamında sahaya çıktı.

    İlk silahlı atış gerçekleşti

    Su üzerine belirlenen hedefe odaklanan AKSUNGUR, ilk Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışında başarı sağladı.

    Atışa ilişkin görüntüler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı.

    MSB: AKSUNGUR'un ilk MAM-L atışı başarılı ViDEO

    MSB: AKSUNGUR un ilk MAM-L atışı başarılı #1

    "Su üstü hedefi, başarıyla vuruldu"

    MSB tarafından yapılan başarı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Millî İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Millî Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu."

    MSB: AKSUNGUR un ilk MAM-L atışı başarılı #2

    MSB: AKSUNGUR un ilk MAM-L atışı başarılı #3


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