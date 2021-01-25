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    MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı.
    • AA
    • 25.01.2021 - 20:12
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 20:20
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    MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı

    MSB'nin Twitter hesabından Anıtkabir'in havadan görüntüleri paylaşıldı.

    Yapılan paylaşımda, Anıtkabir'in karlar içinde havadan çekilmiş görüntülerine yer verildi.

    MSB'DEN KARLI ANITKABİR PAYLAŞIMI

    Bu paylaşıma, "Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." notu düşüldü.

    MSB Anıtkabir'in havadan çekilmiş görüntülerini paylaştı VİDEO

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