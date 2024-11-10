MSB'nin tarihi Anıtkabir fotoğraflarını paylaşmasıyla tarih canlandı

AA

Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü anılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bu anlamlı günün anısına, Bakanlığa bağlı Harita Genel Müdürlüğü arşivinden Anıtkabir'in 1945, 1952, 1976 ve 2024 yıllarında havadan çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

"BAŞKOMUTANIMIZ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANIYORUZ"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarihi fotoğrafların yanı sıra, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadesine de yer verildi.