Kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi yollarda mahsur kalırken, kurumlar seferber oldu.

Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) hastaların tedavilerinin sürdürülebilmesi için harekete geçti.

HASTALAR HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

Yollardaki risk nedeniyle helikopter görevlendiren MSB, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastaların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne taşınmasını sağladı.

MSB, Arnavutköy'deki hastaları helikopterle tahliye etti ViDEO

DUYURU YAPILDI

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı sonrası 1’inci Ordu Komutanlığımız tarafından görevlendirilen helikopterle Arnavutköy Devlet Hastanesindeki hasta vatandaşlarımızın Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesine tahliyeleri gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.





TAHLİYE ANLARI YAYINLANDI

Vatanşların tahliyelerini duyuran MSB, tahliye anına ait görüntüleri de yayınladı.