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    MSB, Arnavutköy'deki hastaları helikopterle tahliye etti

    Yoğun kar yağışının yaşandığı Arnavutköy'deki hastaneden Başakşehir'e sevk edilmesi gereken hastalar, MSB'nin görevlendirdiği helikopterle taşındı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 15:37
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    MSB, Arnavutköy'deki hastaları helikopterle tahliye etti

    İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi.

    Kar yağışı nedeniyle çok sayıda kişi yollarda mahsur kalırken, kurumlar seferber oldu.

    Milli Savunma Bakanlığı da (MSB) hastaların tedavilerinin sürdürülebilmesi için harekete geçti.

    HASTALAR HELİKOPTERLE TAHLİYE EDİLDİ

    Yollardaki risk nedeniyle helikopter görevlendiren MSB, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki hastaların Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne taşınmasını sağladı.

    MSB, Arnavutköy'deki hastaları helikopterle tahliye etti ViDEO

    MSB, Arnavutköy deki hastaları helikopterle tahliye etti #1

    DUYURU YAPILDI

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul’daki yoğun kar yağışı sonrası 1’inci Ordu Komutanlığımız tarafından görevlendirilen helikopterle Arnavutköy Devlet Hastanesindeki hasta vatandaşlarımızın Başakşehir’deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesine tahliyeleri gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

    MSB, Arnavutköy deki hastaları helikopterle tahliye etti #2

    TAHLİYE ANLARI YAYINLANDI

    Vatanşların tahliyelerini duyuran MSB, tahliye anına ait görüntüleri de yayınladı.

    MSB, Arnavutköy deki hastaları helikopterle tahliye etti #3

    MSB, Arnavutköy deki hastaları helikopterle tahliye etti #4


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