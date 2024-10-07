MSB, Ateş Serbest Tatbikatı-2024'e ilişkin görüntü paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Ateş Serbest Tatbikatı-2024'ü gerçekleştirdi. Bakanlık, tatbikata ilişkin paylaşım yaptı.

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AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da gerçekleştirilen Ateş Serbest Tatbikatı-2024'e ilişkin görüntü paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar, kale gibi sağlam keskin nişancılarımız. Ateş Serbest-2024 Faaliyeti kapsamında kahraman keskin nişancılarımız, hedefleri tam isabetle vuruyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımdaki görüntülerde tatbikatta atış görevi gerçekleştiren keskin nişancıların hedefleri tam isabetle vurduğu anlara yer verildi.

TSK'NIN ATEŞ GÜCÜNE İTHAFEN

Ateş Serbest Tatbikatı-2024, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı envanterinde bulunan silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ateş gücünün tanıtılması maksadıyla gerçekleştiriliyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen faaliyetin seçkin gözlemci gününün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla 10 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)