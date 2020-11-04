Dolar
8.4303
0.1044%
Euro
9.9085
0.2904%
Altın
1906.58
0.0918%
Borsa
1167.65
1.4721%
G. Altın
516.977
0.2182%
Bitcoin
119584.55
1.0293%
EXEN Coin
12.38
5.18%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 11 C

    MSB: Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir uçağı daha düşürdü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağını daha düşürdüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 16:32
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 17:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir uçağı daha düşürdü

    Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

    Azerbaycan ordusu, başlattığı başarılı operasyonlar ile Ermenistan'a ait savaş uçaklarını bir bir vuruyor.

    BİR UÇAK DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağının daha imha edildiğini duyurdu.

    Böylelikle Ermenistan’a ait düşürülen toplam uçak sayısı 7 oldu.

    "KAHRAMAN AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİ..."

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

    MSB: Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir uçağı daha düşürdü #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir