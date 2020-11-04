MSB: Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir uçağı daha düşürdü

MSB: Azerbaycan, Ermenistan’a ait bir uçağı daha düşürdü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağını daha düşürdüğünü açıkladı.

Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Azerbaycan ordusu, başlattığı başarılı operasyonlar ile Ermenistan'a ait savaş uçaklarını bir bir vuruyor.

BİR UÇAK DAHA DÜŞÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağının daha imha edildiğini duyurdu.

Böylelikle Ermenistan’a ait düşürülen toplam uçak sayısı 7 oldu.

"KAHRAMAN AZERBAYCAN SİLAHLI KUVVETLERİ..."

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam ediyor." ifadeleri yer aldı.