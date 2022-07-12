MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yurdun dört bir yanında teröre ve teröristlere geçit yok...

Son yapılan operasyonda mehmetçilerimiz hain terör örgütü üyelerine bir darbe daha indirdi.

2 hain ele geçirildi

Barış Pınarı bölgesine mücade eden askerlerimiz, 2 PKK/YPG’li terörisi yakaladı.

DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadeleye devam

"Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."