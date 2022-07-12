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    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
    • 12.07.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 12.07.2022 - 11:24
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    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı

    Yurdun dört bir yanında teröre ve teröristlere geçit yok...

    Son yapılan operasyonda mehmetçilerimiz hain terör örgütü üyelerine bir darbe daha indirdi.

    2 hain ele geçirildi

    Barış Pınarı bölgesine mücade eden askerlerimiz, 2 PKK/YPG’li terörisi yakaladı.

    DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

    Terörle mücadeleye devam

    "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK lı terörist yakalandı #1


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