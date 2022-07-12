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- MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
- 12.07.2022 - 11:23
- Güncelleme : 12.07.2022 - 11:24
Yurdun dört bir yanında teröre ve teröristlere geçit yok...
Son yapılan operasyonda mehmetçilerimiz hain terör örgütü üyelerine bir darbe daha indirdi.
2 hain ele geçirildi
Barış Pınarı bölgesine mücade eden askerlerimiz, 2 PKK/YPG’li terörisi yakaladı.
DHA'nın haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı(MSB) tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Terörle mücadeleye devam
"Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."