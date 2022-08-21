Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
393.726
0.88%
BTXN Coin
5.64
-3.25%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 21.08.2022 - 10:57
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 11:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Operasyon bölgelerinden iyi haberler gelmeye devam ediyor...

    Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    2 terörist öldürüldü

    Son olarak PKK'lı teröristler, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı. Ateş açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

    MSB duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin olarak resmi hesaptan açıklama yaptı.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG li terörist öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Eyüpsultan'da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada
    3. Sayfa

    Eyüpsultan'da sürücüyle eğitmen arasındaki park alanı tartışması kamerada

    'Eşim, en iyi arkadaşım'
    Magazin

    'Eşim, en iyi arkadaşım'

    Görüş Bildir