MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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Kahraman Mehmetçik, yurt içi ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

2 terörist öldürüldü

Son olarak PKK'lı teröristler, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı. Ateş açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin olarak resmi hesaptan açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."