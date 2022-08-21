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- MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
- 21.08.2022 - 10:57
- Güncelleme : 21.08.2022 - 11:08
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2 terörist öldürüldü
Son olarak PKK'lı teröristler, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açtı. Ateş açan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin olarak resmi hesaptan açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi."