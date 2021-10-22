Euro
11.2135
1.21%
Dolar
9.6257
1.32%
Altın
553.39
1.5%
Borsa
1.457
0.09%
Bitcoin
603.500
0.56%
BTXN Coin
21.37
-1.97%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2021 - 10:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: "Terör örgütü PKK/YPG’nin bir saldırı teşebbüsü daha önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi."

    AYRINTILAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir