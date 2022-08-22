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    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Bölgede saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • 22.08.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 13:06
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    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik, PKK'lı hainleri yurt içi ve sınır bölgelerinde vurmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda yürütülen operasyonlar kapsamında güvenlik güçlerimiz Barış Pınarı bölgesinde kuş uçurtmuyor.

    Bölgede her türlü saldırı ve sızma girişimi başarıyla engelleniyor.

    3 terörist daha öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    MSB açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG li terörist öldürüldü #1

     


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